VIDEO | Pescara al tramonto, uno spettacolo filmato da Piero Montesi

Pescara al tramonto, uno spettacolo filmato da Piero Montesi. L'attore, infatti, è anche videomaker "per diletto" e, nel suo suggestivo video intitolato "Sunset in my town" e pubblicato su Vimeo, ha inserito molte belle immagini della nostra città, accompagnate da un piacevole sottofondo musicale. Il tema principale, neanche a dirlo, è lo splendore del capoluogo adriatico