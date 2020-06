VIDEO | Un parcheggio a pagamento da 240 posti nell'area ex Enaip sul lungomare

Un pargheggio a pagamento con 240 posti auto nell'area dell'ex Enaip sul lungomare nord di Pescara.

La nuova area di sosta sarà inaugurata a partire da dopodomani, venerdì 19 giugno.

Ad annunciare l'apertura del nuovo parcheggio, che sarà gestito tutti i giorni da Pescara Multiservice, sono stati il sindaco Carlo Masci, l'assessore alla Mobilità Luigi Albore Mascia e il presidente della società, Vincenzo Di Tella.

«Al momento questa area è un parcheggio», spiega il primo cittadino, «che sarà molto utile per la città, per la riviera, per gli stabilimenti balneari e per coloro che si recano al mare. Quello che diventerà lo valuteremo nel ragionamento generale del parco nord».

L'assessore Mascia spiega come la sosta avrà un costo di 2 euro dalle 8 alle 14 o dalle 14 alle 20 oppure una tariffa giornaliera di 3 euro. Le tariffe poi aumenteranno dal 18 luglio passando a 2,50 euro e 4 euro.

Copyright 2020 Citynews