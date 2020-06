VIDEO | L'opposizione: "Rivedere gli orari di apertura dei locali". Il sindaco Masci: "Stiamo ragionando"

Rivedere gli orari di apertura dei locali di Pescara per consentire che gli stessi possano tornare a lavorare in modo adeguato dopo i mesi di blocco dovuti all'emergenza Covid-19 (Coronavirus).

È quanto chiede il centrosinistra in coro all'amministrazione comunale che ha stabilito orari da «coprifuoco».

A spiegare la posizione del centrosinistra sono i consiglieri comunali Giovanni Di Iacovo di Pescara Città Aperta e Giacomo Cuzzi del Pd, il quale sottolinea come si parla sempre solo dei locali del centro ma gli orari impongono la chiusura anche tutti le altre attività cittadina qualsiasi sia la zona.

Il sindaco Carlo Masci fa sapere che si sta ragionando su quella che potrà essere la soluzione migliore riguardo agli orari di apertura dei locali in orario notturno.

