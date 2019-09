VIDEO | Noel Formica di Montesilvano torna protagonista a Uomini e Donne

Noel Formica di Montesilvano, che già nella passata edizione era stata tra i concorrenti di Uomini e Donne, è tornata protogonista del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi nell'edizione 2019/2020 che è riniziata ieri, lunedì 16 settembre. La Formica è rientrata in studio nella puntata trasmessa oggi per una querelle sollevata da Pamela che sostiene che il suo ex compagno Stefano abbia avuto e abbia una relazione con Noel che nella scorsa edizione del programma era uscita insieme a Stefano. Il seguito della vicenda sarà svelato nella puntata di domani, mercoledì 17 settembre.