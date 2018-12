Germano D'Aurelio, in arte 'Nduccio sarà al mercato coperto di via dei Bastioni nella zona di Porta Nuova a Pescara sabato 8 dicembre per uno spettacolo.

L'evento rientra nel cartellone delle manifestazioni predisposto dall'assessorato ai Grandi Eventi del Comune, e avrà inizio alle ore 10:30. Nel video 'Nduccio spiega il programma della mattinata che sarà caratterizzata da canzoni, risate e interviste.