VIDEO | Beneficenza, raccolti "in moto" mille euro per il canile di Pescara

La beneficenza può arrivare anche in sella a una moto. A dimostrarlo è il progetto Moto Missione del pescarese Cesare Ranucci. L'ultima iniziativa risale a pochi giorni fa quando Ranucci ha consegnato un assegno da mille euro a Pierluigi Guidi della Lega Nazionale per il cane come sostegno per la gestione del canile cittadino. Nel video lo stesso Ranucci spiega come ha raccolto il denaro tra i motociclisti del campionato Civs ovvero le gare in salita.

Per seguire le iniziative di Ranucci ci si può collegare alla pagina Facebook Moto Missione.