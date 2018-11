VIDEO | Merce contraffatta, 106 denunce e sequestri per 2,5 milioni di euro

Due persone arrestate, merce contraffatta posta sotto sequestro per 2,5 milioni di euro e 106 persone in totale denunciate per i reati di contraffazione di marchi e ricettazione. Questo il bilancio di un'operazione messa a segno dalla Gdf di Pescara.

In manette 2 senegalesi. Entrambi gli africani sono stati arrestati ieri mattina a Montesilvano e sono stati ristretti ai domiciliari: hanno un'età inferiore ai 30 anni e sono già noti alle forze dell'ordine. Ecco le immagini del blitz delle Fiamme Gialle.