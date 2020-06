VIDEO | Mercato rionale in via Pepe: parlano i commercianti e clienti dopo la riapertura totale

Questa mattina primo giugno, il mercato rionale del lunedì nella zona dello stadio di Pescara è tornato per la prima volta, dopo il lockdown, pienamente operativo.

Già da diverse settimane erano tornati a vendere i prodotti gli ambulanti dei settori alimentari e florovivaistico, ma da oggi anche tutti gli altri settori merceologici hanno potuto riprendere l'attività, rispettando il distanziamento sociale fra clienti e seguendo le indicazioni e gli spazi per i box messi a dispozione dall'amministrazione comunale. Un nuovo assetto delle postazioni che ha visto anche qualche cliente, tornato per la prima volta dopo il blocco, rimanere spaesato per le collocazioni differenti dei venditori che hanno occupato un'area sensibilmente più ampia rispetto a quella solita del passato.

Copyright 2020 Citynews