Stop anche a corse e passeggiate a Pescara, Masci perentorio: "Dure sanzioni per chi non resta a casa" - VIDEO

Per situazioni eccezionali servono misure eccezionali, scelte difficili ma necessiare e non più rinviabili in questo momento d'emergenza. Il sindaco Masci ha commentato così, pubblicando un video sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Pescara, l'ordinanza che di fatto vieta sul territorio comunale di uscire per fare jogging, passeggiate e giri in bicicletta. Sarà possibile uscire per portare il cane a fare i bisogni una volta al giorno in un raggio di massimo 400 metri dalla propria abitazione.

La spesa di generi alimentari e di prima necessità potrà essere effettuata a non oltre un chilometro dalla propria abitazione, o comunque nelle immediate vicinanze e sempre per il tragitto più breve, da un solo componente del nucleo familiare. Ogni violazione dell’ordinanza, di cui potete prendere visione sul sito web del Comune, sarà pesantemente sanzionata

Un'ordinanza molto simile è stata firmata anche dal sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis.