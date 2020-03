VIDEO | Il sindaco Masci sul lungomare invita i cittadini a evitare corse e passeggiate

"Questo non è il tempo dello struscio". Il sindaco Masci torna a parlare ai pescaresi pubblicando un video sulla pagina ufficiale di Facebook del Comune di Pescara in merito all'emergenza Coronavirus. Il primo cittadino questa volta si è recato lungo la riviera dove ha lanciato un nuovo appello ai cittadini affinchè rimangano nelle proprie case e si limitino a spostarsi solo in casi di reale e comprovata necessità.

Nonostante le belle giornate di sole e le temperature miti, aggiunge il sindaco, va rispettato il decreto del Governo per evitare il contagio ed uscire da questa difficile situazione nel minor tempo possibile. Masci ha aggiunto che chiunque sarà controllato dalla polizia municipale, che sta lavorando senza sosta per presidiare il territorio, sarà soggetto a denuncia penale come previsto dal decreto stesso.