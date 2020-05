L'appello di Masci ai giovani pescaresi: "Movida responsabile, rispettate le regole per evitare nuovi focolai" [VIDEO]

Una movida responsabile, senza eccessi e soprattutto rispettando le norme in vigore per contrastare la diffusione dei contagi da Coronavirus. Il sindaco di Pescara Masci ha lanciato un appello ai cittadini ed in particolare ai giovani che in questo fine settimana potrebbero affollare i locali che ormai dal 18 maggio hanno riaperto di battenti. Il primo cittadino chiede comportamenti responsabili, evitando assembramenti ed utilizzando le mascherine soprattutto nei luoghi chiusi e dove non è possibile mantenere il distanziamento sociale. La lotta al Covid19 non è ancora vinta, e bisogna assolutamente evitare nuovi focolai come avvenne per l'influenza spagnola che venne sottovalutata e nella seconda ondata divenne ancora più letale.

Per questo vi invito a divertirvi senza dimenticare le precauzioni indispensabili per stare con gli altri in piena sicurezza. Niente eccessi. Le regole vanno rispettate da tutti e anche noi faremo la nostra parte