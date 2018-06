VIDEO | Incolumità pubblica, la denuncia del M5S: "Via di Sotto è a rischio"

Questa mattina i pentastellati hanno incontrato la stampa a Pescara Colli per lanciare l'allarme dopo quello che sta accadendo nei pressi di un cantiere, il cui stato "determina un habitat favorevole alla proliferazione di insetti e altri animali nocivi", come si legge in un'ordinanza del dirigente comunale che impone di mettere in sicurezza l'area entro dieci giorni.

In difetto, dovrebbe provvedere il Comune di Pescara accollando le spese al responsabile. In prima fila sulla vicenda c'è anche il consigliere regionale Domenico Pettinari, che abbiamo intervistato: