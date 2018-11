VIDEO | Luci d'Artista 2018 a Pescara e Chieti dall'8 dicembre, la presentazione

Tutto pronto a Pescara e Chieti per l'accensione ufficiale delle Luci d'Artista 2018 che illumineranno le strade principali delle due città. A organizzare l'iniziativa è la riunita Camera di Commercio Pescara-Chieti e i due Comuni.

«Quest’anno», fa sapere il presidente della Camera di Commercio, Mauro Angelucci, «ci sarà un paesaggio fatato ad incantare i più piccoli con un’ampia varietà di animali ed oggetti di fantasia: dall’orso al tricheco; dal Babbo Natale gigante ad un treno, di ben 35 metri, interamente realizzato a mano, sul quale sarà possibile salire e scattare foto».

Per quanto riguarda Pescara la spesa complessiva per le luminarie natalizie è di 250mila euro di cui 150mila messi dall'ente camerale. Per vedere il dettaglio di dove verrano installate nel capoluogo adriatico (sarà il terzo anno consecutivo) le Luci d'Artista clicca QUI.