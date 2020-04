I balneatori pescaresi accendono le luci e lanciano un grido d'allarme: "Vogliamo ripartire, ma servono certezze" - VIDEO

I balneatori pescaresi ed abruzzesi accendono le luci simbolicamente per mostrare ai cittadini la loro voglia di ripartire e soprattutto per lanciare un grido d'allarme per la stagione estiva in arrivo, che rischia seriamente di essere compromessa considerando i tempi dettati dal decreto del Governo per la fase 2, e le molte incognite da affrontare.

A parlare è il titolare dello stabilimento e ristorante "Panta rei Beach" di Pescara Vincenzo Petrucci lungo la riviera nord, che spiega come non ci siano allo stato attuale certezze non solo sui tempi di riapertura e ripartenza, ma anche e soprattutto per quanto riguarda le modalità di gestione delle spiagge e degli stabilimenti in vista della stagione estiva. Occorrono regole precise da poter seguire per prepararsi nel modo adatto ad un'estate che sicuramente sarà difficile ed anomala dal punto di vista turistico.