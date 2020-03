VIDEO | Mutismo selettivo, cos'è e come si riconosce? Ce lo spiega la dottoressa Marta Di Meo

Psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale di Pescara, Marta Di Meo lavora da anni con bambini affetti da mutismo selettivo a Pescara, Milano e Teramo, sviluppando protocolli d’intervento specifico in base ai casi e alla gravità della situazione.

La dottoressa ci ha spiegato quali sono le cause della patologia, che riguarda un numero sempre crescente di bambini, e come essa si manifesta. Ci sono alcuni comportamenti da non sottovalutare che vanno presi in considerazione e valutati da uno specialista, come ad esempio l'irrigidimento del corpo e l'incapacità di parlare in determinati contesti.

Al fine di mettere al servizio di molti le sue conoscenze, la giovane professionista (originaria di Nocciano) ha anche ideato e realizzato una piattaforma web specifica sul mutismo selettivo, indirizzata a bambini, adolescenti e adulti.