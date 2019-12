VIDEO | Anna Rita Iannetti: "La medicina tradizionale non funziona più, è necessario cambiare strada"

La dottoressa Iannetti è medico di prevenzione e si batte per l'idea legata al benessere dell'individuo a tutto tondo.

"Il cervello principale sviluppa le sue capacità cognitive in base a quello che gli dice il sistema periferico gastrointestinale", spiega, "e parlo del cosiddetto asse intestino - cervello".

"La chiave di volta per arrivare a un nuovo metodo in medicina è la conoscenza", aggiunge, "le super specializzazioni dei singoli medici non permettono di valutare la persona nella sua interezza e questo ha creato un grosso problema. Personalmente mi batto per la formazione e vorrei che la mia Asl e la mia regione promuovessero la conoscenza".