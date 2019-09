VIDEO | Incidente autobus Spoltore, parla il presidente della Tua Gianfranco Giuliante

A una settimana esatta dall'incidente stradale avvenuto a Caprara di Spoltore che ha coinvolto un autobus della Tua, abbiamo intervistato il presidente della società di trasporti Gianfranco Giuliante, il quale ha ribadito la professionalità e la competenza dell'autista del mezzo che con la sua tempestività ha evitato danni irreparabili.

Rimane la necessità da parte della Tua, secondo quanto detto dal presidente, di creare le condizioni affinchè ci sia un ricambio dei mezzi che garantiscano l'incolumità dei passeggeri. Inoltre, per far fronte alle richieste di risarcimento e danni provenienti dalle persone coinvolte nell'incidente, l'azienda ha messo a disposizione un nucleo ufficio sinistri per assistere chiunque ne avesse bisogno.