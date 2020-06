La denuncia del consigliere Pettinari: "Degrado inaccettabile all'ospedale di Penne" [VIDEO]

Torna ad attaccare la giunta Marsilio il consigliere regionale del M5s Pettinari, che ha postato sulla sua pagina Facebook un video riguardante l'ospedale di Penne.

Le immagini mostrano macchie d'umido e degrado nei soffitti dei piani del nosocomio vestino, e Pettinari ha commentato:

Sto combattendo da anni per la nostra sanità e non passa giorno che non svolgo il mio dovere di opposizione ferma e decisa senza fare sconti a nessuno. Cosa dicono il Presidente Marsilio e l’Assessore alla Sanità Verì davanti a queste immagini? Io non ho parole, lascio a voi i commenti