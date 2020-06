Una violenta grandinata si è abbattuta su Pescara oggi, 10 giugno, intorno alle ore 14,15. Si è trattato, per fortuna, di pochi minuti e allo stato attuale la grandinata non sembra aver provocato danni, anche perché i chicchi non erano di grandi dimensioni. Vi proponiamo video e foto di questo fenomeno atmosferico che è stato percepito in quasi tutta la nostra città, mentre a Montesilvano risulta soltanto una forte pioggia.

Copyright 2020 Citynews