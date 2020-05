Gilet Arancioni in piazza anche a Pescara: "Il governo Conte deve andare a casa" [VIDEO]

"Vogliamo mandare a casa il governo Conte", questo il monito dell'assemblea che questa mattina si è tenuta in piazza Sacro Cuore. Il movimento dei "Gilet Arancioni" ha manifestato in pieno centro il dissenso verso un governo, dicono, non votato dal popolo. Di conseguenza, i manifestanti hanno chiesto all'unisono l'approvazione di una nuova legge elettorale che consenta di tornare alle urne ad ottobre prossimo. In più hanno mostrato l'idea del ritorno ad una moneta nazionale come ci ha spiegato il coordinatore regionale Aurelio Vittorii.. Questo perché molte famiglie anche a Pescara, a causa dell'emergenza da Coronavirus, avrebbero notevoli difficoltà economiche e il ripristino di una moneta nazionale, a loro dire, potrebbe ridare slancio all'economia.

