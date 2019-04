VIDEO | Furto in una pizzeria di Santa Teresa di Spoltore, in azione due ladri

Stamane, intorno alla 5, due ladri con il volto travisato da un cappuccio hanno derubato "Artigiani della Pizza" a Santa Teresa di Spoltore, in via mare Adriatico. Lo riporta SpoltoreNotizie.it in un articolo a firma di Costantino Spina. È la seconda volta nel giro di un anno che questa pizzeria subisce un furto. I malviventi sono stati ripresi da una telecamera.

La scoperta è stata fatta, un paio di ore dopo, dai proprietari di un esercizio che si trova là accanto, mentre stavano aprendo la loro attività. Fortunatamente il bottino è stato magro (alcune buste di patatine e due bottiglie di Coca Cola) perché il titolare aveva portato via la cassa. Sul posto le forze dell’ordine.