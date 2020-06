VIDEO | Grido d'allarme degli artisti davanti al teatro Michetti: "Le istituzioni non lascino morire il nostro settore"

Tutti sedeuti in via Gabriele d'Annunzio a Pescara con le spalle rivolte (simbolicamente) allo storico teatro Michetti chiuso ormai da molti anni.

Così il mondo degli artisti e dello spettacolo abruzzese hanno lanciato il loro grido d'allarme per un settore che rischia di chiudere dopo essere stato colpito duramente dall'emergenza Covid-19 (Coronavirus).

Gli artisti, circa 130 in rappresentanza di un comparto che in Abruzzo occupa più di un migliaio di persone, si sono organizzati nella federazione spontanea Ecua (Enti culturali autonomi) e con la "manifesta azione" messa in atto questa mattina, mercoledì 10 giugno, sperano che #nessunchiuda.

«Abbiamo cercato per più dio un mese», dicono, «un dialogo con le istituzioni, ma non abbiamo ottenuto l'ascolto sperato. I tempi stringono e ora c'è in ballo letteralmente la sopravvivenza di quelle attività legate all'arte e allo spettacolo che molto hanno dato al territorio e che altrimenti, se non sostenute, si troveranno tra qualche settimana, impossibilitate nel continuare a operare, visto il così lungo periodo di pressocché totale inattività. Siamo stati i primi a chiudere e saremo, chissà tra quanti mesi, gli ultimi a poter riaprire».

Tra i promotori dell'iniziativa troviamo:

Milo Vallone;

Germano D'Aurelio ('Nduccio);

Edoardo Oliva;

Fabio Di Cocco;

Maurizio Di Fulvio;

Silvano Torrieri;

Federica Vicino;

Giampiero Mancini;

Gianluigi Antonelli;

Marco Papa;

Francesca Sofienne;

Dino Viani;

William Zola;

Domenico Galasso.

Copyright 2020 Citynews