VIDEO - Flash mob di protesta anche dei balneatori di Confesercenti Fiba: "Vogliamo risposte"

Flash mob oggi 10 maggio anche per i balneatori della Confesercenti Fiba che si sono uniti ai colleghi del Sib Confcommercio per protestare contro la mancanza di regole e certezze per la stagione turistica in arrivo. I balneatori, infatti, si sentono abbandonati dalle istituzioni locali e nazionali in questa fase 2, con la mancanza di protocolli, regole e sicurezze su come poter gestire la stagione balneare alle porte.

Ci sentiamo quasi derisi dal moltiplicarsi di proposte presentate sui media ma che sappiamo inapplicabili. E' Necessario che ci vengano fornite indicazioni e linee guida chiare sulle modalità di riapertura. Per questa ragione abbiamo organizzato un flash mob simbolico in cui ogni operatore turistico si troverà da solo in spiaggia con la tipica maglietta da salvataggio, il salvagente e la mascherina a protezione di bocca e naso. Montando un solo ombrellone sulla spiaggia

Sul fronte delle spiagge, resta ancora da sciogliere l'importante nodo riguardante la gestione e l'apertura delle spiagge libere considerando il problema dei controlli per il distanziamento sociale dovuto al Coronavirus.