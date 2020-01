Film natalizi, quali sono stati i più visti dai pescaresi? - VIDEO

Rispecchia perfettamente il trend nazionale il sondaggio realizzato da IlPescara sui film andati in onda sul grande schermo durante le feste natalizie. In testa alle pellicole più gettonate c'è "Tolo Tolo" di Checco Zalone che rimane non solo il film più visto ma anche quello attorno al quale si accende il dibattito.

I pescaresi hanno sicuramente apprezzato la svolta cinematografica del noto comico e i temi affrontati che sono di strettissima attualità.

A seguire c'è "Pinocchio" di Matteo Garrone con la straordinaria partecipazione di Roberto Benigni che recita nei panni di Geppetto. Pochissimi intervistati hanno parlato de "Il primo Natale" di Ficarra e Picone.