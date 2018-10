Fabrizio Corona a Montesilvano per un allenamento in palestra [VIDEO]

Fabrizio Corona a Montesilvano ieri, sabato 27 ottobre.

Il noto paparazzo dei vip è stato in città per una seduta di allenamento nella palestra Fisico Idea in corso Umberto.

Come scritto nella pagina Facebook di Fisico Idea, Corona «prima di ogni evento in Abruzzo torna sempre ad allenarsi da noi!». All'esterno della struttura due lunghe limousine, una bianca e una nera, celebrative dell'arrivo di Corona.

La presenza in città del discusso personaggio, protagonista di un clamoroso diverbio in diretta tv giovedì sera con Ilary Blasi nel corso della puntata del Grande Fratello, ha diviso l'opinione pubblica.

Prima dell'allenamento a Montesilvano, Corona ha anche salutato un suo amico parrucchiere a Pescara e pranzato insieme a Mario Ferri Il Falco.