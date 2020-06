VIDEO | Esami di maturità alle porte, come si preparano le scuole della nostra città?

Esami di maturità alle porte, come si preparano le scuole pescaresi? Lo abbiamo chiesto alla dirigente scolastica dell'Ipssar "De Cecco", Alessandra Di Pietro, che ci ha illustrato tutte le misure messe in pratica per lo svolgimento delle prove di esame. Secondo il protocollo di sicurezza, a ogni prova, che si svolgerà in modalità orale, saranno presenti 6 commissari interni e 1 esterno (che svolgerà il ruolo di presidente di commissione), un solo candidato e un accompagnatore.

A tutto questo l'istituto aggiungerà un'imponente cartellonistica, termoscanner all'ingresso, piantine in ogni aula, distanziamento di 2 metri tra i partecipanti e 3 percorsi differenti, uno per ogni commissione, sviluppati sui vari piani della scuola in modo da garantire percorsi differenziati di entrata e uscita.

