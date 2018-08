L'appello del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle:

"I residenti hanno paura perchè non sono tutelati e c'è una violenza selvaggia, qui devono tornare prepotentemente le forze preposte al controllo del territorio. In via Caduti per Servizio e nel Ferro di Cavallo la situazione è tragica: si continua a spacciare droga a cielo aperto".