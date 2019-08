VIDEO | È davvero emergenza sociale a Pescara? Chi sono i senzatetto?

Lo abbiamo chiesto a Luca Fortunato, responsabile del progetto "Senza fissa dimora" per conto della Comunità Papa Giovanni XXIII che dice: «Non è un'emergenza sociale ma un'emergenza povertà che sta aumentando sempre più negli anni. Sarebbe opportuno fare un piano, creare una strategia per stare vicino a queste persone e risolvere il più possibile i loro problemi».

I senzatetto censiti a Pescara sono circa 180 tra coloro che vivono in strada o in case abbandonate. «Proponiamo alla nuova amministrazione», aggiunge Fortunato, «il dialogo, una nuova mappatura delle persone che vivono in situazioni di difficoltà e soprattutto l'ascolto. La povertà non è una colpa. Non è degradante trovare un materasso per strada ma sapere che ci sono esseri umani che non hanno un tetto sulla testa».