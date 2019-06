VIDEO | Scoperta discarica abusiva nel parco fluviale del fiume Pescara

Una discarica abusiva con decine di rifiuti nel parco fluviale a poca distanza dal fiume Pescara nella zona compresa tra Cepagatti e Santa Filomena nelle vicinanze del centro commerciale Megalò. Questa la segnalazione fatta da un cittadino residente a Villareia alla Geav (guardie ecologiche ambientali volontarie). Il comandante regionale Daniele Piri ha comunicato agli agenti in servizio di recarsi sul posto per verificare di cosa si trattasse. Giunti sul posto, le guardie volontarie hanno riscontrato che qualche incivile aveva abbandonato una grande quantità di rifiuti di giardinaggio, pneumatici, buste di immondizia, acquario, vetri. Gli agenti della Geav segnaleranno agli organi competenti la discarica abusiva. L’associazione, coordinata dal comandante regionale Daniele Piri, prosegue nel controllo serrato del territorio per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.