VIDEO | Ex borgo dei pescatori, una "favela" in pieno centro

Si mobilitano attraverso un comitato spontaneo i residenti e i commercianti di via Piero Gobetti per mostrare alle istituzioni la preoccupazione per il degrado in cui versa la zona, ex borgo dei pescatori. Stabili abbandonati, topi, sporcizia e costruzioni lasciate in disuso ora occupate abusivamente. Una parte di esse, a detta del comitato, dovrebbe essere riqualificata, ma i lavori non partono.

Insomma, una "favela" in pieno centro. Ecco gli appelli di Flavia Pietrostefani, in rappresentanza dei residenti, e Mirco Sferrella, portavoce dei 20 commercianti, che denunciano l'abbandono del quartiere da parte delle istituzioni: "Sembra che Pescara finisca a via Venezia - dicono - In realtà il centro cittadino prosegue e noi siamo alle spalle di tutti i palazzi di città".

