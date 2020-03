Coronavirus, appello del sindaco Masci diffuso con i megafoni fra le strade della città - VIDEO

Il sindaco di Pescara Carlo Masci sta diffondendo un messaggio a tutti i cittadini tramite megafoni su autovetture della protezione civile, riguardante l'emergenza Coronavirus. Nel messaggio, che i cittadini potranno ascoltare lungo le strade e piazze della città, il primo cittadino invita tutti ad uscire solo per rifornimenti alimentari e motivi sanitari, rispettando al massimo il decreto del Governo per limitare al massimo i contatti sociali.

Ricordiamo che in Abruzzo ed a Pescara e provincia in casi, nelle ultime ore, sono in sensibile aumento con nove pazienti in terapia intensiva in tutta la Regione, tre dei quali sono giovani adulti.