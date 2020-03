Controlli con l'elicottero della Guardia di Finanza per il Coronavirus, le immagini della Val Fino e di Penne - VIDEO

Prosegue l'attività di controllo e monitoraggio del territorio da parte della guardia di finanza di Pescara, ed in particolare del reparto operativo aeronavale di Pescara per il rispetto del decreto del Governo per il Coronavirus.

Dopo le ricognizione aeree e le immagini girate ieri dai militari sull'elicottero che ha sorvolato Pescara, Montesilvano, Città Sant'Angelo e Chieti, oggi l'attenzione si è spostata sui comuni del Teramano della Val Fino e su Penne, l'area dove sono in forte crescita i contagi e che a breve potrebbe essere oggetto di un'ordinanza da parte del presidente Marsilio per applicare le stesse restrizioni che interessarono Codogno e vo Euganeo nei primi giorni dell'emergenza. Si tratta in particolare di Castiglione Messer Raimondo, Montefino, Castilenti per la provincia di Teramo e Penne per la provincia di Pescara.

Le fiamme gialle hanno commentato:

Le immagini e le riprese aeree, di per sé eloquenti, offrono una prospettiva d’assieme, e dall’alto, della reazione dei cittadini alle misure di contenimento. Tutta la collettività è chiamata al rispetto delle prescrizioni governative in merito alla emergenza sanitaria Covid-19, a tutela di se stessi e degli altri. "Preserva te e chi ti circonda. Insieme ce la faremo"