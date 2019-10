VIDEO | Contante o carta di credito? Ecco come preferiscono pagare i pescaresi

In seguito alla proposta del Governo di abolire completamente le transazioni in contanti e incentivare l'utilizzo di bancomat e carte di credito, questa mattina abbiamo realizzato un piccolo sondaggio in città chiedendo ai pescaresi qual è il loro modo preferito di pagare.

Alcuni rimangono legati all'utilizzo dei contanti soprattutto per il pagamento di piccole somme, mentre altri, e sono la maggioranza degli intervistati, utilizzano già le carte per il 90% dei loro acquisti. La motivazione risiede nella comodità della transazione e nel non dover portare contante con sé. Bisognerà attendere la prossima manovra economica per sapere se davvero saranno applicate delle tasse sul contante e se risulterà, a quel punto, più conveniente o meno pagare con le carte.