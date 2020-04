La protesta del presidente del consiglio regionale Sospiri: "Ammainata la bandiera d'europa davanti alla sede dell'Emiciclo" VIDEO

La bandiera europea davanti alla sede del consiglio regionale d'Abruzzo, a L'Aquila, è stata ammainata in segno di protesta. L'iniziativa è stata voluta dal presidente del consiglio Sospiri, contro le ultime decisioni e dichiarazioni dei vertici europei in merito allo stanziamento di fondi per i Paesi in emergenza Coronavirus. Sospiri ha commentato sul suo profilo Facebook, postando anche un video:

Quando l’Europa tornerà ad essere la Patria che abbiamo sognato per tutti i popoli anche la sua bandiera in Consiglio regionale tornerà alla stessa altezza di quella Italiana