VIDEO | Il Comune chiude il Coc e ringrazia dipendenti e volontari impegnati nell'emergenza

Una pergamena e un ringraziamento sincero a tutti i dipendenti comunali e a tutti i volontari che per 3 mesi sono stati impegnati nell'emergenza Covid-19 (Coronavirus) tramite il Coc, il centro operativo comunale.

La struttura del Coc proprio oggi, mercoledì 10 giugno, chiude i battenti: il sindaco di Pescara Carlo Masci lo aveva aperto infatti lo scorso 9 marzo e adesso lo chiude con una nuova ordinanza.

A consegnarte le pergamene sono stati il primo cittadino, l'assessore alla Protezione Civile, Eugenio Seccia, e il dirigente della Protezione Civile e del Coc, Carlo Maggitti che chiude la sua esperienza al Comune per passare alla Regione. Unanime il ringraziamento rivolto a persone che hanno assistito migliaia di cittadini pescaresi in un'emergenza che non aveva precedenti.

