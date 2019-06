VIDEO | Masci, primo discorso da sindaco: "Voglio proseguire il percorso di Carlo Pace"

Il discorso di insediamento del nuovo primo cittadino, che oggi ha effettuato il passaggio di consegne con Marco Alessandrini: "Ho grandi responsabilità, ma sono anche determinato e ho la giusta esperienza per affrontare questo compito: per me questo è il coronamento di un sogno, ma anche di una lunga militanza politica e amministrativa".

E ancora: "Ho le spalle grosse per sostenere questo peso e cercare di risolvere i problemi di Pescara in maniera puntuale. Tra 5 anni questa città dovrà essere più bella".

In sala Giunta, Masci ha ricordato le priorità già illustrate in campagna elettorale, dal mare alla sicurezza, e ha ribadito come lui sia l'ultima persona "della genia di Carlo Pace e di quella politica che tanto ha fatto per Pescara. Io voglio proseguire il percorso iniziato da lui".