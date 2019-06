Durante i lavori in corso per la realizzazione del terzo binario ferroviario tra Pescara e Chieti sarebbe emerso un altro dei bastioni della fortezza di Pescara. A segnalare la scoperta, con un video pubblicato sul proprio profilo Facebook, è il consigliere regionale del Pd ed ex assessore comunale, Antonio Blasioli, che chiede un intervento della Soprintendenza ai Beni Paesaggistici per tutelare un elemento storico.