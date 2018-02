Artigianato, creatività e libri in mostra per il festival delle eccellenze al femminile: un progetto culturale pedagogico, solidaristico, contro la violenza in genere e per la valorizzazione e la promozione del territorio, delle attività artistiche e dei prodotti locali. Le nostre interviste all'organizzatrice dell'evento, Cinzia Rossi, e all'editore Alessio Masciulli.