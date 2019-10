VIDEO | L'intervista esclusiva ad Arturo Brachetti: "Sono molto legato a Pescara"

"Sono molto legato a questa città e alla sua gente"

Abbiamo intervistato il noto attore trasformista che ci ha rivelato alcune anticipazioni dello spettacolo che sarà in scena al Teatro Massimo stasera e domani pomeriggio e che ci ha raccontato il suo legame con Pescara e i pescaresi.

"Solo", questo il titolo dello show, è un vero e proprio assolo del grande artista, un ritorno alle origini per Arturo Brachetti che, in questo spettacolo, apre le porte della sua casa, fatta di ricordi e di fantasie; una casa senza luogo e senza tempo, in cui il sopra diventa il sotto e le scale si scendono per salire.

Nello spettacolo protagonista è il trasformismo, quell'arte che lo ha reso celebre in tutto il mondo e che qui la fa da padrone con oltre 60 personaggi, molti ideati appositamente per questo show.