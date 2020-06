VIDEO | Area di risulta, M5S contro il sindaco Masci sulla destinazione d'uso: "Tradisce le promesse fatte ai cittadini"

Il Movimento 5 Stelle torna sulla questione dell'area di risulta e lo fa con un sit-in davanti al palazzo comunale in cui ribadisce la necessità di realizzare un progetto nell'area. Secondo i consiglieri pentastellati, dopo un anno di amministrazione Masci e a soli 6 mesi dalla scadenza per l'approvazione del progetto, i tempi potrebbero essere stretti per la realizzazione.

"I 12 milioni di euro messi a disposizione dal Masterplan di Regione Abruzzo andranno persi se non saranno spesi entro il 2020", sostiene la capogruppo del M5S Erika Alessandrini.

