L'appello dell'Avis di Pescara per le donazioni di sangue: "Esco solo per donare" - VIDEO

Un appello dai pescaresi per i pescaresi per la donazione di sangue. L'Avis di Pescara ha diffuso un video in cui diverse persone, da imprenditori, ad organizzatori di eventi, registi e dj chiedono ai concittadini di rimanere a casa, ma di uscire solo per donare considerando il problema delle scorte di plasma ormai quasi esaurite. Fra loro, anche il calciatore Marco Sansovini. I donatori possono recarsi nel centro di raccolta sangue senza timori e problemi, nella massima sicurezza.

L' Avis di Pescara è aperta in piazza Salvo D'Acquisto nei seguenti giorni e orari:

Lunedì e martedì dalle ore 7:30 alle 15:00

Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 7:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:30

Sabato dalle 7:30 alle 12:00

Ogni ultima domenica del mese apertura straordinaria dalle 9:00 alle 12:00

Telefono: 085 2934219

Intanto anche il consigliere comunale e capogruppo Udc Pignoli ha fatto sapere che, in merito all'emergenza sangue dovuta al Coronavirus, si recherà domani 14 marzo assieme al consigliere comunale e vicepresidente del consiglio Fiorilli a donare il sangue nel centro trasfusionale dell'ospedale civile di Pescara con una ventina di ragazzi del gruppo giovanile Udc.

Di sangue c'è sempre bisogno, ma oggi, più di ieri, in un contesto come questo, il bisogno aumenta. Il nostro piccolo gesto vuole anche servire per lanciare un messaggio, così come fatto dai medici in più occasioni: donare il sangue nel periodo del Coronavirus non è assolutamente rischioso, e dunque non c'è alcun rischio di potersi contagiare, perché i controlli sono rigorosissimi, e dunque la sicurezza e massima è quella che chi dona è una persona sana