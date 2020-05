Presentata con un video l'app del Comune di Pescara Municipium [VIDEO]

L'assessore Seccia, con un post sul suo profilo Facebook, ha fatto sapere che questa mattina è stato presentato il video per promuovere l'app per smartphone e tablet del Comune di Pescara Municipium, che è scaricabile gratuitamente e che permette di essere sempre aggiornati non solo su notizie ed eventuali allerte della protezione civile, ma che consente di accedere ad una serie di servizi senza doversi recare fisicamente in Comune.Sarà sufficiente infatti disporre dell'identità digitale Spid attivabile anche tramite poste italiane.

Iniziamo un nuovo corso di approccio ai servizi comunali