VIDEO | "Razzi vostri", ecco il trailer della trasmissione tv di Antonio Razzi

Antonio Razzi, ex senatore di Forza Italia, si prepara al debutto in un programma televisivo tutto per sè. Da oggi, lunedì 25 giugno, andrà infatti in onda su Nove “Razzi vostri”, una striscia quotidiana di dieci minuti, dal lunedì al venerdì, in cui il politico abruzzese racconterà l’Italia con inconsapevole comicità, alla sua maniera.

A partire dalle ore 21.20, affiancato da Saverio Raimondo, Razzi dispinserà le sue “perle” di saggezza nazionalpopolare: dal’Almanacco del giorno alle “effemeridi”, dal “Santo del giorno” a “le pagine di Razzi”.

Nel trailer della trasmissione, si vede l'ex parlamentare vagare dal Senato alle strade di Roma, con uno scatolone sotto il braccio dal quale spunta una foto che lo ritrae insieme al leader nordcoreano Kim Jong-un: "Sono 60 anni che lavoro - dice Razzi - Io senza lavoro non so stare. Sto tornando!".