VIDEO | Razzi a "Non è l'Arena" parla del suo vitalizio: "Mi hanno tagliato 1.100 euro"

Ieri sera, 3 novembre, come preannunciato, l'ex senatore di Forza Italia Antonio Razzi è stato ospite di Massimo Giletti su La7 per intervenire alla trasmissione televisiva "Non è L'Arena" sul tema dei vitalizi e dei tagli agli ex parlamentari della repubblica italiana.

Nell'occasione, Razzi ha dichiarato: "Io ho lavorato una vita. Sono andato in pensione a 70 anni dopo 54 anni di lavoro. Mi hanno tolto 1100 euro, altrimenti prenderei 3.300 euro netti". Oggi, 4 novembre, il Senato si esprimerà su quei politici (tra cui Razzi) che hanno fatto ricorso contro il provvedimento del governo.