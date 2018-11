VIDEO | Annalisa D'Incecco, la presentazione della concorrente pescarese del Ristorante degli Chef

Si chiama Annalisa D'Incencco e ha 38 anni la concorrente pescarese del nuovo programma televisivo di Rai 2, "Il ristorante degli Chef" guidato da Andrea Berton, Philippe Léveillé e Isabella Potì. La prima puntata è andata in onda ieri sera e la nostra concittadina faceva parte degli 80 aspiranti chef che hanno superato le prime selezioni. Nel corso del programma la 38enne pescarese è riuscita prima a rientrare tra gli ultimi 40 e poi anche tra gli ultimi 20 e duqnue è ancora in gara per aspirare a uno dei 10 posti tra i cuochi del ristorante.

Tra i migliori 40 c'era anche Giancarlo Pierannunzi, 40enne di Teramo (foto sotto), che però non è passato alle fasi successive.

Per rivedere l'intera puntata andata in onda ieri sera basta andare sul sito di RaiPlay cliccando QUI. Martedì prossimo la seconda puntata.