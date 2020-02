VIDEO | Alessandro Mancini, il più bello d'Italia 2020: "Pescara è la mia città e mi ha accolto in maniera straordinaria"

Il rappresentante della bellezza made in Italy è pescarese e si chiama Alessandro Mancini. Il giovane, 27 anni, si è aggiudicato l'ambita fascia di "più bello d'Italia", concorso che si è tenuto durante i giorni del Festival di Sanremo in un prestigioso hotel della città ligure.

Alessandro fa il modello e si occupa anche di marketing; presto inizierà a studiare recitazione perchè uno dei sui sogni nel cassetto è quello di fare cinema. Nel tempo libero ama giocare a calcio, che è la sua più grande passione, ma non disdegna anche di stare con gli amici o leggere.

"La mia città mi ha accolto in maniera straordinaria - racconta - e ne sono molto felice. Certo, devo ancora abituarmi al fatto che mi riconoscano e mi fermino per strada per una foto o un autografo, ma ne sono davvero contento".