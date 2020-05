L'appello alla Regione dei circoli ed associazioni culturali: "Vogliamo ripartire, la cultura non è assembramento" [VIDEO]

Riaprire i circoli e le associazioni culturali abruzzesi, per ridare slancio al mondo della cultura duramente colpito dal lockdown per la pandemia di Coronavirus. L'appello è stato lanciato con un video dai diversi artisti abruzzesi, circoli ed associazioni che hanno firmato una petizione consegnata, tramite l'Arci di Teramo e la Fenalc, alla Regione Abruzzo.

L'obiettivo è arrivare ad una riapertura immediata, considerando che per questo settore non è stata stabilita ancora una data certa a differenza di quanto avvenuto in altre regioni Gli artisti sostengono i circoli e le associazioni che durante la chiusura, fra l'altro, non hanno ricevuto alcun supporto economico. Fondamentale è anche ripartire per programmare la stagione estiva ed i primi eventi, rispettando distanziamento sociale e le norme previste dal Governo.