VIDEO | 99 Cosse al Fla, l'esilarante intervista al gruppo abruzzese "forse è gentile"

La band made in Abruzzo, che con la sua coinvolgente allegria fa parlare spesso di sé, si è esibita ieri sera (8 novembre) in occasione del "Festival dei Libri e Altrecose" che si sta svolgendo in città durante questi giorni.

Il gruppo è nato a metà anni Novanta ed è specializzato in remake umoristico-dialettali delle più note canzoni, nonchè in doppiaggi di pubblicità e spezzoni di film. Si tratta di un progetto in costante evoluzione grazie alle possibilità offerte dalla Rete e al collettivo di musicisti, videomakers, "memers" e doppiatori abruzzesi che ne fanno parte.

Al Fla 2019 i 99 Cosse hanno presentato il loro nuovo format con musica live intervallata da comicità, video doppiati, rassegna stampa e interviste a personaggi locali.