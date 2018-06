'Kinderiadi' per la prima volta in Abruzzo, attesi 520 atleti

Per la prima volta l'Abruzzo ospitera' le 'Kinderiadi - Trofeo delle Regioni' di pallavolo giovanile, maschile e femminile, under 16, torneo di punta della Fipav. Le gare della 35esima edizione si disputeranno dal 25 al 30 giugno sui campi di Pineto, Montesilvano, Pescara, Francavilla al Mare e Chieti. Sono attesi oltre 520 atleti, in rappresentanza di 21 selezioni regionali. Il Trentino e l'Alto Adige parteciperanno con due distinte formazioni.

"Al di la' degli importanti valori tecnici racchiusi nell'evento - ha evidenziato l'assessore regionale allo Sport, Silvio Paolucci, nel presentare il torneo a Pescara assieme al collega del Turismo, Giorgio d'Ignazio - l'assegnazione dell'organizzazione del 'Trofeo delle Regioni' al Comitato abruzzese Fipav rappresenta anche un segnale di attenzione verso il nostro territorio. Inoltre e' un evento utile a promuovere la qualita' degli impianti sportivi regionali".

Il 25 giugno, giornata di apertura, le delegazioni sfileranno, dalle 18.15, dalla vecchia stazione ferroviaria di Pescara, attraverso Corso Umberto, fino alla Nave di Cascella dove, sull'arenile dello Stadio del Mare, si terra' la cerimonia di apertura delle Kinderiadi.