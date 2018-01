Volley: Città Sant’Angelo si porta in terza posizione, corsa ai play off promozione

Il Città Sant’Angelo scende in campo davanti al pubblico amico con il chiaro intento di riscattare lo scivolone di domenica scorsa a Tortoreto, perso rocambolescamente al tie break. La partita contro il Moro Volley de L’Aquila ha rilanciato la squadra di casa in chiave play off. Risultato mai messo in discussione con parziali netti 25-13; 25-17;25-17, chiusa in una sola ora di gioco e che ha divertito il pubblico del Palacastagna.

Con questa vittoria importante le blackorange capitanate da Daniela Di Placido si portano a 25 punti in classifica generale, le capoliste Collecorvino e Roseto ne hanno 31 on l’handicap che nelle settimane prossime entrambe saranno ospiti del Città Sant’Angelo e queste due partite possono essere le migliori occasioni per proiettare il team del presidente Remigio in zone ancor più nobili.

Migliore in campo tra le angolane contro il Moro sicuramente Greta Bianchi e Giorgia Di Stefano che, malgrado la loro giovanissima età hanno sostituito benissimo la capitana Di Placido e l’opposto Candeloro, entrambe ancora alle prese con dei problemi fisici e messe a riposo dal coach Longobardo sperando di poterle recuperare contro le capoliste.